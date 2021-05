Il Napoli è a +14 punti rispetto all’anno scorso con una media di 2,46 gol a partita

Come riferisce il Corriere del Mezzogiorno è arrivata la svolta azzurra in due mesi nel Napoli: gioco, motivazioni e sacrificio grazie a Gattuso che ha trasformato la squadra. Gli azzurri hanno quattordici punti in più rispetto allo scorso anno. Tredici partite in cui il Napoli ha segnato 32 reti (compresa quella di Europa League) e 13 quelle incassate con cinque cleen sheet. Una macchina offensiva perfetta, alla media di 2,46 gol a partita. Un dato che pone il Napoli in cima alla lista dei preferiti per la corsa Champions.