Il Napoli, soprattutto nelle ultime settimane, fatica a trovare la via del gol e propio per questo motivo Spalletti sta pensando ad alcune novità di formazione in vista del match contro l’Hellas Verona. Tra queste, come riferito da Tuttosport, ci sarebbe anche Mertens accanto ad Osimhen per modificare il meccanismo offensivo degli azzurri. Il quotidiano, inoltre, spiega che anche gli esterni sono in bilico, ovvero Politano e Insigne, con Lozano ed Ounas che invece scalpitano.