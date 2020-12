Il Napoli pesca il Granada, Fabian Ruiz sui social: “Sempre bello tornare in Andalusia!”

Il Napoli ha conosciuto il suo avversario in Europa League per le fasi ad eliminazione diretta: il Granada. Sfida dal sapore speciale in particolar modo per Fabian Ruiz, lui che in Andalusia ci è cresciuto. Il centrocampista azzurro, saputo l’esito del sorteggio, ha scritto sui social: “Adesso conosciamo il nostro nuovo rivale in Europa League: è sempre un piacere giocare nella mia terra, l’Andalusia”.

🇮🇹 Adesso conosciamo il nostro nuovo rivale in @EuropaLeague: è sempre un piacere giocare nella mia terra, l’Andalusia.

·

🇪🇸 Ya conocemos a nuestro nuevo rival en @EuropaLeague, siempre es una alegría jugar en mi tierra, Andalucía. 💙#ForzaNapoliSempre #UEL #UELdraw https://t.co/gTSWUp3iKi — Fabián Ruiz (@FabianRP52) December 14, 2020