Il Napoli segue una propria linea, mercato in economia se non ci saranno cessioni

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è corsa a tre a centrocampo in caso di un mercato low cost, quello che il Napoli sarà costretto a fare in caso in cui non ci siano cessioni illustri a dare ossigeno alle casse azzurre. “Non è una questione di strategie. Il Napoli sta seguendo una propria linea, che non può prescindere dalle indicazioni della proprietà che ha chiesto un mercato in economia se non dovessero esserci cessioni. E,dunque, anche le trattative che ha avviato, procedono senza sorprese”, si legge sul quotidiano.