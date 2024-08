Il Napoli stringe una nuova partnership ed entra nel metaverso: il comunicato

Il Napoli stringe una nuova collaborazione con The Sandbox, prima esperienza del club azzurro nel metatarso. Di seguito il comunicato del club:

“La SSC Napoli è entusiasta di annunciare una partnership rivoluzionaria con The Sandbox, azienda leader nel creare mondi virtuali di gioco decentralizzato. Questa collaborazione rappresenta la prima esperienza della SSC Napoli nel metaverso e preannuncia un nuovo ed entusiasmante capitolo nel processo di globalizzazione del brand Napoli.

La SSC Napoli entra a far parte dell’innovativo mondo del metaverso e diventa uno dei principali Club calcistici a creare un regno digitale per i propri tifosi, parlando in modo diretto alle nuove generazioni.

Tramite questa rivoluzionaria partnership, la SSC Napoli stabilirà la propria presenza in The Sandbox e offrirà ai tifosi un’esperienza unica e immersiva senza precedenti. Il metaverso ospiterà il primo store virtuale ufficiale della SSC Napoli in questa dimensione e offrirà ai tifosi in tutto il mondo l’accesso a prodotti di merchandising digitale, esperienze virtuali ed eventi interattivi esclusivi.

Questa partnership consentirà alla SSC Napoli di relazionarsi con le nuove generazioni di tifosi del Club in tutto il mondo in un ambiente dinamico e interattivo e offrirà nuove opportunità per coinvolgere i tifosi e costruire una comunità digitale.

Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer del club, ha espresso la propria soddisfazione in merito alla partnership: “Siamo veramente entusiasti di entrare nel Metaverso con The Sandbox. Questa esperienza rappresenta un traguardo significativo per la SSC Napoli, che continua a innovare e a trovare nuovi modi per interagire con i tifosi. Il nostro obiettivo è quello di allargare sempre di più la nostra fan fase mondiale, la partnership con The Sandbox vuole usare gli strumenti e parlare lo stesso linguaggio delle nuove generazioni di tifosi che vogliamo coinvolgere attraverso il mondo virtuale, così da creare connessioni sempre più strette con i fan dislocati in tutti i continenti. Lo store ufficiale della SSC Napoli nel metaverso sarà un ulteriore passo nella nostra strategia di marketing Web3, tramite cui i nostri tifosi potranno vivere il club in una dimensione completamente nuova”.

“Siamo orgogliosi di essere la piattaforma Web3 che consentirà al Napoli di entrare nel metaverso” ha dichiarato Sebastian Borget, direttore operativo e co-fondatore di The Sandbox. “Questa partnership amplia in modo significativo le esperienze disponibili in The Sandbox per la tifoseria, compresi i nuovi e attuali giocatori, i creatori e i costruttori. Tramite l’introduzione di una nuova verticale di intrattenimento ed esperienze condivise in ambito sportivo, The Sandbox sta diventando una delle destinazioni principali in cui i tifosi possono relazionarsi, celebrare il proprio tifo e interagire con altri appassionati in modi immersivi e significativi”.