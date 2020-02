Il Napoli subisce gol in campionato da 11 partite consecutive: mai così male dal 97/98

Record negativo per il Napoli in campionato, che subisce gol da 11 partite consecutive. Azzurri che vedono la trasferta di Cagliari come un’opportunità per migliorare questo score che non si registrava dalla stagione 1997/98, che finì poi con la retrocessione in Serie B. I dati condannano anche lo stesso Gattuso, diventato il primo tecnico del Napoli a non aver mantenuto la porta inviolata in alcuna delle prime 8 partite di Serie A: per trovare un passivo peggiore bisogna risalire al 1998, quando alla guida degli azzurri c’era Galeone.