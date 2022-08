Il Napoli tifa per Milik alla Juve: occhio alla clausola

La Juventus è alla ricerca di un attaccante ed il Napoli potrebbe essere direttamente interessato.

Memphis Depay è il principale indiziato per l’attaccante bianconero e arriverebbe a parametro zero. La dirigenza bianconera sta lavorando per portare l’olandese a Torino e nel frattempo il giocatore, e i suoi avvocati, stanno trattando con il Barcellona per la risoluzione del contratto. La Juventus rinuncerebbe anche ad alcuni bonus relativi a Miralem Pjanic.

Attenzione però alla situazione molto complicata. Se la trattativa con Depay dovesse saltare, l’alternativa per la dirigenza bianconera sarebbe Arkadiusz Milik, che l’Olimpique Marsiglia ha appena riscattato dal Napoli per 8 milioni di euro.

La Juventus vorrebbe portare il polacco a Torino in prestito, ma la formula non piace ai francesi. Occhio, dunque, perchè il Napoli sarebbe coinvolto direttamente nella trattativa, avendo diritto al 30% su una futura rivendita di Milik.