Il Napoli torna ad allenarsi al Konami Training Center: il report

Ripresi gli allenamenti del Napoli presso il Konami Training Center dopo il ritiro turco ad Antalya. Ecco il report dell’allenamento:

“Dopo il Winter Football Series ad Antalya, il Napoli ha ripreso oggi pomeriggio gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri in questo periodo di preparazione affronteranno due amichevoli allo Stadio Maradona: il 17 dicembre contro il Villarreal alle ore 20.30 e il 21 dicembre contro il Lille alle ore 20.

Il campionato riprenderà il 4 gennaio con Inter-Napoli in programma a San Siro per la 16esima giornata di Serie A (ore 20.45).

La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato in campo dove ha svolto lavoro di potenza aerobica.

Di seguito esercitazione di possesso palla e partita a campo ridotto.

Demme ha sostenuto l’intera seduta in gruppo. Rrahmani ha svolto allenamento personalizzato in campo. Lavoro personalizzato in palestra per Sirigu”.