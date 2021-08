Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, oltre a Berge, Giuntoli starebbe pensando anche a un ritorno di Tiémoué Bakayoko, tornato al Chelsea per fine prestito dopo 32 presenze con il Napoli nell’ultima stagione. E il d.s. avrebbe intenzione di riprenderlo con la stessa formula, considerato che Thomas Tuchel, il manager del club londinese, non lo considera in organico. Tra le trattative in corso, dovrebbe essere la più semplice e fattibile nell’immediato.