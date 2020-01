Mario Balotelli ha attirato l’attenzione del New York Times. Il quotidiano statunitense ha intervistato alcuni amici del calciatore, tornato nella sua Brescia questa estate, riassumendo così la sua sfida: “In Serie A non è trattato come un giocatore, ma come un giocatore nero. Hanno voluto identificarlo come il totem del cambiamento, creando aspettative poco realistiche. E c’è sempre qualcuno pronto a farlo sentire come se non fosse a casa sua”.