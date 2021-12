Il prof. Albarella: “Il Napoli in media con le altre squadre per gli infortuni, ma è stato sfortunato con i ‘nomi'”

Ai microfoni di Radio Marte ha parlato cosi il preparatore atletico Eugenio Albarella. Ecco le sue parole:

“Prima di dare giudizi bisogna sempre contestualizzare numeri e momenti della stagione. Il Napoli, come tutte le altre squadre di alto livello, sommano a poco più di 100 giorni dall’inizio della stagione quasi 22-23 partite. Il Napoli nello specifico 21, la Roma per esempio 23. Le rose dei top club sono formate prevalentemente da Nazionali che hanno già giocato altre 7-8 partite. Capiamo bene quali sono le difficoltà degli staff sanitari e tecnici a gestire questa difficoltà di programmazione degli atleti. Al tutto bisogna addizionare la difficoltà della somma dei km degli atleti per le convocazioni in Nazionale. In un anno in media si fanno 90.000 km, due volte il mezzogiro del mondo.

A questo aggiungiamo la difficoltà di assorbire il jet lag, che porta anche scompensi dei bioritmi. Il momento di recupero viene completamente sfalsato. Fisiologicamente il picco di maggior fatica per un atleta è di 48 post gara, ovviamente capite bene che diventa qualcosa di estremamente difficoltoso. Nell’ultima giornata dei vari campionati, in Serie A si sono contati 75 indisponibili, in Premier League 70, in Bundesliga 78. In Spagna di meno perché si gioca un calcio più palleggiato e con meno contatto fisico.

Il Napoli ha purtroppo avuto la sfortuna di coincidere nei 5 migliori giocatori infortunati ma rientra nella statistica dei top club che devono convivere con questa tragedia sportiva. Tolto Fabian Ruiz, tutti gli altri sono Nazionali. Oggi spesso le grandi squadre contro quelle più facili possono dare prestazioni al di sotto della media. Ti ritrovi a preparare una gara con un solo allenamento mentre magari dall’altra parte l’Empoli, per esempio, ha zero infortuni e una settimana tipo. Ha una rosa di un’età media più bassa e ha solo 3 Nazionali. Quando ti alleni in settimana tipo la qualità e il rischio di infortuni scendono notevolment”e.