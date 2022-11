Il Prof. Castellacci: “Lombalgia di Kvara? Per il cortisone ora serve l’ok del CONI”

Il dottor Enrico Castellacci, presidente della Lamica (Libera associazione medici italiani calcio) e medico dell’Italia campione del mondo nel 2006, è intervenuto in diretta a ‘Calcio Napoli 24 Live’ su CalcioNapoli24 TV: “Bisogna capire innanzitutto da cosa dipende la lombalgia di Kvaratskhelia. Ogni tanto può esserci l’ausilio delle infiltrazioni. Essendo cambiata la normativa sulle infiltrazioni va chiarita una cosa molto importante. Prima la WADA permetteva le infiltrazioni di cortisone ad un calciatore, il medico del club portava la certificazione al controllo antidoping e finiva lì. Adesso non è così, per fare infiltrazione di cortisone c’è bisogno del via libera del CONI altrimenti non si può fare. Generalmente per una lombalgia difficilmente si fa una infiltrazione. Si può fare solo in casi davvero pesanti. Si preferisce una cura medica e terapica”.