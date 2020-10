Il prof.Crisanti: ”Lockdown a Natale per resettare il sistema. Bisogna anticipare il virus e non inseguirlo”

A proposito del dibattito in corso sui trasporti Crisanti non ha dubbi: «I mezzi affollati favoriscono il contagio». E sul tema propone l’obbligo per i passeggeri di indossare mascherine chirurgiche, vietando così l’ingresso con mascherine fai da te. «Avrebbe più effetto che discutere se diminuire la capienza», conclude il virologo. Anticipare il virus e non inseguirlo è il giusto approccio consigliato da Crisanti: «È vero che non c’è un manuale per affrontare la pandemia ma dalla prima ondata avremmo dovuto imparare molte cose».