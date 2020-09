Il Prof. Portella: “Il tampone dovrebbe essere effettuato entro 72 ore dal contatto, altrimenti può risultare negativo”

Giuseppe Portella, professore e docente di patologia clinica alla Federico ll di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il problema non sono i 14 infetti del Genoa ma la situazione in generale. Fino ad ora siamo stati fortunati fino ad ora che i calciatori del Napoli sono risultati tutti negativi, ma il virus circola in Regione. Il rischio c’è. Tempi per analizzare i tamponi? Dipende a seconda del tipo di macchinario, dall’organizzazione del laboratorio. Servono svariate ore. Se se ne fanno tanti insieme, non è facile. Errore di laboratorio in casa Genoa? Magari si era infettato Perin, il primo che è emerso, e poi via via si sono infettati altri. Le immagini di laboratorio non sono state in grado di riscontrare la presenza del virus immediatamente. Il tampone dovrebbe essere effettuato entro 72 ore dal contatto, altrimenti potrebbe risultare negativo. Napoli-Genoa? Nel calcio si condivide tutto: spogliatoio, e quant’altro. Il rischio di contagio è elevato. Durante gli allenamenti ci sono dei contatti, quindi il rischio c’è. Se risulta positivo un giocatore importante di una squadra, la partita che andrebbe giocata, poi risulterebbe falsata. Si corre il rischio di andare incontro ad un campionato falsato. Il tampone evidenzia anche la carica virale? Non conosco il sistema utilizzato a Genoa. Nella fase iniziale del contagio c’è una carica virale elevatissima, poi dopo qualche giorno la carica virale decresce sensibilmente, quindi ci sono positività deboli. I sistemi diagnostici però non prevedono una forza del virus, o dicono se è positivo o se è negativo. Non so cosa sia successo a Genoa con Schone”.