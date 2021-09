Il pronostico di Sconcerti: “La Juventus vince a Napoli”

Il giornalista Mario Sconcerti sul Corriere della Sera dà il suo pronostico di Napoli-Juventus, gara del terzo turno di campionato di Serie A in programma alle ore 18 al Maradona: “Piccolo ante litteram: i pronostici sono figli del diavolo. Serve ironia in chi li scrive e soprattutto in chi li legge. È puro intuito più una buona fortuna, mentre il calcio è già più vicino alla scienza. Se vi va giochiamo insieme, altrimenti non cominciate nemmeno a leggere. Buona giornata. Il Napoli è buono, non buonissimo, si porta dietro leggerezze varie. Quella del portiere, di Mario Rui, vero eroe moderno che si prende in faccia i rifiuti di tutti e continua a correre nel vento. Pensare a Don Chisciotte è forse un’offesa all’immaginazione di Cervantes, ma i mulini sono la materia di cui è fatto Mario Rui. Ci sono in più l’assenza di Zielinski e il problema del regista finora coperto da Lobotka, sostituto di Demme e anche lui infortunato. Il Napoli ha meno problemi della Juve quanto a necessità di sostituzioni, ma ha una squadra abbastanza sconvolta nei suoi particolari. Anguissa è grande e grosso, un riferimento fisico tra fantasisti numerosi e leggeri. Ma i grandi e grossi servono quando diminuisce la qualità sul campo. Non è utile essere leggeri nel calcio di oggi, non è necessario essere per forza molto fisici. Il calcio dei grandi è una via di mezzo, saper gestire il pallone con qualunque fisico perché la forza è nei piedi e nella testa. Noi siamo diventati campioni d’Europa con Verratti, Jorginho e Barella, tre normotipi, nessuno con eccezioni atletiche, tutti con predisposizioni al buon calcio. La Juve è sconosciuta, non si sa quando davvero riavrà i suoi sudamericani e come sceglierà di mettersi in campo. Il problema ora è complesso, ma la materia per risolverlo è tanta. Una Juve più dilettantesca potrebbe trovare la sua giornata migliore. Mi viene in mente il 2”.