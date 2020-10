Il racconto di Bianchi per i 60 anni di Maradona: “I giornali dissero che non amavo gli argentini. Ma come fai a non amare Diego”

Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: “Voglio fare il mio buon compleanno a Maradona in modo molto semplice, sperando che stia bene, sia felice e che abbia una lunga vita sana e serena. Ricordare a distanza di anni tutti i pro e i contro dell’esperienza al Napoli non sarebbe simpatico e generoso. Ci sono state beghe, litigi, ma a Napoli ho lavorato con tanta gente fantastica. Ma queste sono cose che il tempo ha annacquato di molto. Maradona? I giornalisti facevano degli articoli sul fatto che io non amassi gli argentini. Poi ci siamo conosciuti e devo dire che al di là dell’aspetto tecnico-tattico e delle qualità immense a me piace ricordare Diego semplicemente come un ragazzo splendido.”