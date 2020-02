Il Roma – A Genova spazio a Lobotka: lo slovacco andrà in regia

Finalmente l’ora di Lobotka. L’edizione odierna de Il Roma dedica un approfondimento al centrocampista slovacco, che con tutta probabilità stasera giocherà a Genova contro la Sampdoria vista la contemporanea assenza di Fabian e Demme, colpiti da un virus influenzale. Dove agirà lo slovacco, che ha assaggiato la maglia da titolare solo per 20 minuti in Coppa Italia contro la Lazio prima dell’espulsione di Hysaj? Con tutta probabilità sarà lui ad andare in cabina di regia, con Elmas e Zielinski a completare la zona mediana del campo. Una bella sfida per il neo acquisto del Napoli, che in azzurro vorrebbe ripercorrere le orme di un gigante come Marek Hamsik.