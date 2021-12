Il Roma – Allerta Napoli, troppe rimonte: Spalletti deve prendere le contromisure

Un indizio è un indizio. Due indizi sono una coincidenza ma tre fanno una prova. Le tre rimonte subite dal Napoli rispettivamente con Inter, Sassuolo e Atalanta fanno scattare un mini allarme in casa azzurra. Come si legge sul “Roma”, sicuramente pesano le defezioni, soprattutto negli ultimi due incontri, hanno fatto la differenza. Ma se c’è la forza di andare in vantaggio bisogna fare di tutto per difenderlo fino alla fine. Sabato sera contro la Dea è stato un peccato non aver sfruttato il 2-1 di Mertens ad inizio ripresa. Dries era stato bravo a sfruttare la profondità su lancio di Malcuit per freddare Musso. Poi, però, causa anche il problema di Lobotka, è cambiata nuovamente la storia della gara. Sì perché si è permesso ad un difensore centrale come Demiral di inserirsi per siglare il 2-2 e a Freuler di inquadrare l’angolo senza che nessuno si mettesse davanti. Risultato? Da una possibile vittoria è arrivato il primo ko al Maradona in campionato. Contro il Sassuolo, poi, il vantaggio era addirittura doppio.