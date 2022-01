Il Roma – Aspettando le reti di Osimhen, Napoli e Spalletti si godono la difesa goleador

Il tredicesimo clean sheet stagionale non è arrivato, ma il record è preservato: nessuno in Europa fa meglio. E di motivi per essere felici, i difensori, ne hanno a bizzeffe. A cominciare dal fatto che, almeno per un pomeriggio, qualcuno di loro si riscopre goleador. Come si legge sul “Roma”, ieri anche per la vena realizzativa. Juan Jesus realizza la terza rete della sua stagione: i primi due erano stati annullati, il terzo pure ma solo per qualche minuto, prima che il Var cambi la decisione di campo. Amir Rrahmani è il nuovo titolare, ha già risolto qualche partita ed esulta per la terza volta in campionato. I centrali brillano, ma anche i terzini non sono da meno. Giovanni Di Lorenzo da un lato, Mario Rui dall’altro, su e giù sulla corsia per trequarti di partita, senza fermarsi mai. Poi un po’ di riposo, un quarto d’ora in panchina per entrambi. Una novità assoluta per l’ex Empoli, lo stakanovista per eccellenza. Di Lorenzo non aveva saltato neanche un minuto fin qui in questa stagione e anche quella passata non era stato risparmiato praticamente mai, anche perché spesso il Napoli è stato in emergenza sulle fasce. E proprio per questo motivo, secondo quanto filtra dal club, se dovesse esserci un’occasione di mercato conveniente si proverà a coglierla al volo.