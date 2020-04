Il Roma – Ci sono più spiragli per il rinnovo di Milik che di Mertens

Il giornalista del quotidiano Il Roma ed esperto di calciomercato, Giovanni Scotto, ha pubblicato un messaggio sul suo profilo ufficiale Twitter soffermandosi, tra le altre cose, sulla campagna acquisti e cessioni del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Ecco quanto si legge: “Il #Napoli non può e non vuole perdere sia #Mertens che #Milik. Ad oggi ci sono più spiragli per il rinnovo del polacco, visto che difficilmente arriveranno offerte adeguate alle richieste del Napoli”.

Giovanni Scotto, giornalista esperto di calciomercato per il quotidiano napoletano Il Roma, ha poi aggiunto nel suo messaggio su Twitter: “Per quello che concerne il rinnovo di Arek Milik con il Napoli, le parti al lavoro per una clausola da 60 milioni di euro. Dries Mertens intanto riflette”. La sensazione è che il Napoli, a prescindere di come andranno le cose con i due attaccanti, debba prendere comunque un altro bomber. Fernando Llorente andrà sicuramente via.