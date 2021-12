Il Roma – Il Napoli non deve farsi fermare dai guai: contro lo Spezia l’ultima insidia

I guai per Spalletti sono come gli esami: non finiscono mai. Neanche il tempo di recuperare Insigne dal problema al polpaccio che lo ha perso di nuovo per Covid. Proprio così. Il capitano è risultato positivo al giro di tamponi del club e quindi deve saltare anche la sfida di questa era al Maradona contro lo Spezia. Inizialmente c’era stato un esame dubbio ma poi quando si è sottoposto al molecolare si è avuta la conferma ed è rimasto a casa in isolamento. Fortunatamente, però, c’è una rosa che al di là degli imprevisti ha saputo reagire in casa del Milan conquistando un successo che ha scacciato via i fantasmi. Come si legge sul “Roma”, per stare ancora meglio bisogna assolutamente dare continuità al successo meneghino tornando a vincere finalmente a Fuorigrotta. I tifosi hanno bisogno di una strenna visto che negli ultimi due incontri casalinghi hanno assistito alle sconfitte con Atalanta ed Empoli. Guai, però, a sottovalutare i liguri allenati da Thiago Motta. L’anno passato, dopo aver tirato trenta volte in porta, il Napoli di Gattuso si dovette arrendere agli spezzini. Non deve assolutamente accadere ancora. Questi tre punti sono fondamentali per la classifica, perché si girerebbe a quota 42, e per il morale di tutto l’ambiente che pensava che il giocattolo si fosse rotto prima del tempo. Fortunatamente è tutto a posto e si può ancora lottare per grandi obiettivi.