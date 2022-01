Il Roma – Il Napoli vuole subito rialzarsi: in casa del Bologna arrivano i “rinforzi”

Il giovedì di Coppa Italia è stato duro da digerire: dopo il ko sonoro contro la Fiorentina al Maradona le critiche si sono sprecate in casa Napoli. I tifosi hanno contestato non poco la prestazione di una squadra che non ha saputo sfruttare al massimo la superiorità numerica con la Viola per poi arrendersi nei tempi supplementari con due giocatori espulsi. Come si legge sul “Roma”, adesso è inutile piangere sul latte versato: al “Dall’Ara” ci si può rialzare subito in campionato contro il Bologna. Una occasione unica per Mertens e compagni per dimenticare la batosta contro i gigliati e per dare continuità all’ottimo rendimento in Serie A di questo inizio 2022. I tre punti, poi, scaccerebbero nuovamente a -5 la Juventus che ha intenzione di rendere la vita difficile al Napoli per la conquista della zona Champions. Il tecnico partenopeo è convinto di poter arrivare tra le prime quattro ma servono un bel po’ di successi consecutivi. Le premesse per tornare vincitori da Bologna ci sono tutte.