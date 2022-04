Il Roma – In 50mila al Maradona per spingere il Napoli più vicino allo scudetto

Come ai vecchi tempi. Il Maradona si veste a festa per la sfida di questo pomeriggio tra Napoli e Fiorentina. Ci sono cinquantamila spettatori sugli spalti dello stadio flegreo. Con la capienza al 100% i tifosi azzurri hanno deciso di accorrere in massa a Fuorigrotta per spingere i propri beniamini più vicino allo scudetto. “È ridicolo non crederci”, ha detto Spalletti in conferenza stampa. Stare ad un solo punto dal Milan capolista è un’impresa non da poco per tutto quello che i partenopei hanno subito in questa stagione tra infortuni, Covid, Coppa d’Africa e squalifiche. Come si legge sul “Roma”, dopo il ko interno con il Milan si pensava ad un tracollo ed, invece, Insigne e compagni si sono rialzati e hanno conquistato tre vittorie consecutive. Due fuori casa e una tra le mura amiche. Si torna, dunque, davanti al proprio pubblico con l’ambizione di aumentare i successi interni. Oggi c’è la Fiorentina, il lunedì di Pasquetta arriverà la Roma. Ma meglio pensare ad una partita alla volta. Bisogna, dunque, avere continuità. Di fronte c’è un’avversaria ostica che sa giocare bene al calcio. Basti pensare alla cinquina incassata in Coppa Italia. Ma adesso è tutto diverso. Si parla di scudetto e guai a lasciare punti per strada. Mancano sette gare e chi le vince tutte festeggia il tricolore. Per il Napoli sarebbe un sogno. Figurarsi per i napoletani che aspettano questo momento da più di trent’anni