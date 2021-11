Il Roma – Insigne criticato ingiustamente: a Milano per il riscatto pensando anche al futuro

Insigne deluso dall’Italia, ma vuole riscattarsi domenica contro l’Inter nel big match di San Siro delle ore 18. Lorenzo è stato aspramente criticato per la prestazione con l’Irlanda, ma ha giocato in un ruolo non suo. Critiche anche per il ct Roberto Mancini e la scelta insistente di schierarlo come “falso nueve”. Come si legge sul “Roma”, l’unico modo per poter ritrovare il sorriso è battere i campioni d’Italia al Meazza e dominare ancora la classifica di Serie A. E la sfida di San Siro avrà anche dei risvolti di mercato: l capitano piace molto al club meneghino ma non farà sconti per continuare a sognare.