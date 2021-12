Il Roma – Malcuit e Juan Jesus, le belle “invenzioni” di Spalletti sono la nota lieta

La grande intuizione di Spalletti funziona, sebbene il risultato finale sia stato sfavorevole. L’allenatore toscano propone una squadra diversa, disposta con un inconsueto 3-4-1-2, ottenendo risposte incoraggianti anche da chi ha giocato meno. Uno su tutti: Malcuit. Nessuno lo sarebbe aspettato, ma contro l’Atalanta il terzino francese è tra i migliori in campo. Come si legge sul “Roma”, il ruolo a tutta fascia, nell’assetto tattico disegnato ad hoc per l’occasione, forse è quello più adatto alle sue caratteristiche. L’ex Lille è infatti un laterale di spinta, bravo dunque in fase offensiva ma con un rendimento rivedibile dietro. Dinanzi alla Dea poteva spaventarsi, invece – come dicevamo – è un duro. Gioca con aggressività, ha un’ottima gamba benché sia reduce da un infortunio, a tratti fa ammattire Maehle che non lo tiene mai. Si sgancia nell’azione dell’1-1, mettendo in mezzo il pallone che vale il pari. Fa partire Mertens per il 2-1, confezionando l’assist. Macina chilometri, non si arrende mai. E a fine partita anche i compagni, oltre che i tifosi, lo applaudono.