Il Roma – Napoli, a Mosca “toccata e fuga” per il rischio Covid: stravolto il programma

In Russia esplodono i contagi, la situazione preoccupa il Napoli che domani sarà impegnato a Mosca per la quinta giornata del girone C di Europa League. Si cercherà di limitare al minimo la permanenza a Mosca: per questo motivo il club azzurro ha deciso di fare oggi in sede sia l’allenamento di rifinitura della vigilia che la classica conferenza stampa. Come si legge sul “Roma”, sarà svolto tutto al mattino, in modo da poter partire nel pomeriggio e raggiungere Mosca. La partita si giocherà domani alle 16.30, un orario funzionale per poter partire subito dopo e rientrare in città già domani sera. Evidentemente, la prudenza del Napoli ha infastidito qualcuno. Facendo finta di dimenticare l’impressionante numero di contagi (e purtroppo di morti) che si registra in Russia, gli avversari dello Spartak si dicono (sorprendentemente) preoccupati dai tre positivi nel Napoli, che ovviamente sono in isolamento da giorni.