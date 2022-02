Il Roma – Napoli a ritmi altissimi: chiude i conti con l’emergenza e aspetta Koulibaly e Anguissa

Il sogno “scudetto” è possibile e Lo stadio “Penzo” si tinge d’azzurro. Il Napoli non fallisce l’appuntamento con il campionato. Gli azzurri battono per 2-0 un Venezia molto organizzato. Decisive le reti nel secondo tempo di Victor Osimhen e di Andrea Petagna. Gli uomini di Spalletti, nonostante una prestazione non trascendentale, vincono meritatamente e si riavvicinano ancora di più alla vetta del campionato, ma soprattutto blindano il piazzamento per la prossima Champions League. L’emergenza è alle spalle e si aspetta soltanto il ritorno di Anguissa e Koulibaly. Per il Napoli è la quarta vittoria consecutiva in campionato con un solo gol subito: i partenopei viaggiano a ritmi altissimi in questa che può essere una fase decisiva della stagione. Come si legge sul “Roma”, nel momento più difficile della partita, il 9 azzurro, con uno splendido colpo di testa, ha firmato il momentaneo gol dell’1-0 che ha allontanato ansie e paure per un risultato che non riusciva a sbloccarsi. Osimhen, con il gol realizzato a Venezia, arriva a quota 10 in stagione, il terzo di testa da quando è a Napoli.