Il Roma – Napoli, discorso aperto per il terzino sinistro ma senza cessioni non si farà nulla

Ma dal momento che i casi Covid-19 sono all’ordine del giorno in ogni squadra, in questo periodo storico, è difficile che in quest’ultima settimana di mercato l’occasione si presenti per il Napoli. Come si legge sul “Roma”, poteva essere Nicolas Tagliafico, una bella chance, ma radiomercato racconta che la sua volontà sia quella di raggiungere il Barcellona. Il nome caldo, per il Napoli, è quello di Mathias Olivera, classe ’97 del Getafe. La trattativa è avanzata, ma anche in questo caso sarà dura convincere il sodalizio spagnolo a lasciarlo andare via subito. Un innesto a sinistra potrebbe servire, anche se le risposte date da Ghoulam hanno soddisfatto Luciano Spalletti. Ed è possibile, anzi probabile, che il mercato di gennaio per gli azzurri sia praticamente finito. Ieri è arrivata anche l’ufficialità della risoluzione del contratto di Amin Younes, che era ancora di proprietà del Napoli: il tedesco si accasa all’Al-Ettifaq, in Arabia Saudita.