Il Roma – Napoli, Elmas: il “pupillo” di Luciano Spalletti che ha deluso le attese

Stavolta Elijf Elmas ha tradito le attese di Luciano Spalletti. Il centrocampista macedone non ha soddisfatto il tecnico e non è un caso se è stato bocciato da tutti per la prestazione contro l’Inter. Eppure l’opportunità era ghiotta per il jolly partenopeo. Come si legge sul “Roma”, sarebbe dovuto entrare nella ripresa ma l’infortunio di Politano lo ha favorito ed è stato schierato al 26’ del primo tempo. Spalletti lo ha bacchettato più volte. “Tu devi fare quello che ti dico”, ha urlato il toscano al suo ragazzo. Ma non c’è stato niente da fare. Elmas è stato abulico, mai una giocata delle sue. Sempre spalle a Di Marco, non è mai riuscito a girarsi per puntare verso l’area di rigore. Eppure una occasione per diventare protagonista l’ha avuta. Ma Handanovic in uscita gli ha negato la gioia del secondo gol. Sarebbe cambiata la sua pagella ma avendo sbagliato è andata anche peggio. Quando poi è uscito Insigne si è spostato a sinistra ma anche in quel ruolo non ha convinto. Ha subito una involuzione inaspettata perché nelle gare precedenti era sempre stato fondamentale per la tattica del suo allenatore.