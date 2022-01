Il Roma – Napoli, febbraio di fuoco: contro Inter e Barcellona le tappe più importanti

Pronti via. Domenica riparte da Venezia la stagione del Napoli di Spalletti. Sarà già il 6 febbraio in Laguna. Comincerà un mese di fuoco dove ci saranno tanti esami importantissimi per Insigne e compagni. Gli azzurri, dopo aver chiuso alla grande gennaio con tre vittorie e un pareggio, hanno intenzione di ripetersi di nuovo in modo tale da potersi riprendere ciò che hanno perso tra novembre e dicembre. Come si legge sul “Roma”, le possibilità ci sono tutte poiché alla corte di Lucianone sono tornati praticamente tutti disponibili. Gli unici ancora fuori sono Koulibaly e Anguissa. Per entrambi, però, il rientro si avvicina visto che la Coppa d’Africa finisce tra sei giorni.