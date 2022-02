Il Roma – Napoli, il 3-4-2-1 di Cagliari non può essere utilizzato anche con il Barcellona

Il 3-4-2-1 utilizzato dal Napoli nel match contro il Cagliari è già stato bocciato. Sbagliata la scelta di Spalletti di mettersi a specchio con Mazzarri. Come evidenzia il “Roma”, in Sardegna gli azzurri hanno disputato la peggior partita stagionale con un modulo utilizzato quest’anno solo con l’Atalanta. Domani in Europa si torna al passato per evitare di cadere sotto i colpi della squadra catalana. Il tecnico toscano ha ammesso le difficoltà ma doveva fare i conti con l’emergenza infortuni. Pensare di schierarsi nuovamente come contro il Cagliari anche con il Barcellona è follia pura. Gli azzurri devono assolutamente ritrovare la chiave del gioco e mettere in difficoltà i catalani.