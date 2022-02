Il Roma – Napoli, il mercato di De Laurentiis è stato fatto con le conferme

Gennaio non è mai stato un mese di acquisti per il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il patron ha sempre preferito rinforzare la sua rosa in estate. A volte, proprio per non intervenire nella sessione invernale, ha perso l’occasione per poter vincere lo scudetto. Anche quest’anno non c’è stato il grande colpo per i tifosi. Come si legge sul “Roma”, si riparte dalla permanenza di Koulibaly e Fabian. Il senegalese e lo spagnolo, infatti, erano stati indicati come gli elementi da sacrificare sul mercato. Cedendo entrambi si sarebbe potuto anche arrivare ad una cifra di ottanta milioni di euro. Che di questi tempi non sarebbero stati male. Ma a quel punto Spalletti non avrebbe avuto la possibilità per lottare almeno per il quarto posto. Adesso che è secondo gli obiettivi potrebbero anche cambiare. Anche perché si sono creati i presupposti con tutti gli altri calciatori di puntare al vertice. I giocatori sembrano credici così come l’allenatore. La proprietà non si sbilancia. A De Laurentiis interessano prima di tutto i soldi della Uefa per la grande Europa. Poi dovesse arrivare anche il titolo sarebbe una grande gioia per lui. E soprattutto per i tifosi.