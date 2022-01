Il Roma – Napoli, si conclude un gennaio da scudetto: adesso c’è l’Inter nel mirino

Stavolta i numeri sorridono al Napoli. È stato un gennaio da scudetto per gli azzurri di Luciano Spalletti. Il nuovo anno ha permesso alla squadra partenopea di viaggiare a passo spedito verso le zone ancora più alte della classifica. Dieci i punti incassati in quattro gare. Come si legge sul “Roma”, un pareggio e tre vittorie consecutive il resoconto delle prime sfide del 2022. Un exploit non da poco che ha permesso ad Insigne e compagni di arrivare al secondo posto prima della sosta di campionato. Un cammino inaspettato considerata l’emergenza e un incipit in casa della Juventus. Le tante assenze per infortunio, Covid e Coppa d’Africa avrebbero potuto intimorire la squadra di Spalletti. Soprattutto dopo il finale disastroso del 2021 in casa con lo Spezia. Ed, invece, nelle difficoltà è venuta fuori la forza fisica e mentale di una rosa che era stata studiata bene ad inizio stagione. Lucianone ha dato fiducia a quei calciatori dimenticati da Gattuso e ci sono state pronte risposte.