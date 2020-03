Il Roma – Serie A spaccata: ADL spinge per ricominciare

Una situazione particolare, che ha praticamente spaccato la Serie A. Tornare a giocare o no? È questo il dilemma. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Roma, per Aurelio De Laurentiis non ci sono dubbi: si deve riprendere quanto prima. Le idee del patron azzurro e di Claudio Lotito, presidente della Lazio, sono uguali, ma diametralmente opposte a quelle di Commisso e Cairo, che ritengono conclusa questa stagione. Proprio De Laurentiis era pronto a far riprendere gli allenamenti della squadra già la scorsa settimana, ma Spadafora ha evidenziato come prima di Giugno la Serie A non potrà riprendere.

EFFETTO DOMINO – Sta per abbattersi sulla Serie A un effetto domino che è partito dall’iniziativa della Juventus di ridurre gli stipendi, ma non ci sarà una linea comune per tutti i club. De Laurentiis sta aspettando a chiedere un sacrificio ai giocatori azzurri, ma la strada sembrerebbe quella. D’altro canto, dato che non si gioca, anche i club dovranno restituire un terzo dei diritti televisivi e degli sponsor. La riunione di Lega che si doveva tenere nella giornata di ieri relativa a questi punti è stata rinviata, ma c’è ancora del buio in Serie A.