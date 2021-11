Il Roma – Spalletti e la partenza sprint, i conti tornano: i numeri sono da record

È pronto Spalletti a tornare nella sua amata Milano. La dove vive ancora la sua famiglia e dove ha lasciato un pezzo di cuore. Domenica torna a San Siro da avversario dell’Inter. La squadra che per due anni consecutivi ha riportato in Champions. Come si legge sul “Roma”, la squadra che gli ha tolto tante soddisfazioni e lo ha fatto diventare ancora più forte. Proprio alla guida dei nerazzurri collezionò un ruolino di marcia incredibile all’esordio in panchina. Per 16 turni fu imbattuto. Dalla sfida con la Fiorentina in casa del 20 agosto 2017 a quella del 9 dicembre in casa della Juventus non perse mai. Poi incredibilmente crollò al Meazza contro l’Udinese e rimase impiantato fino alla vittoria dell’11 febbraio con il Bologna. Non riuscì più a vincere per sette giornate. Una involuzione incredibile che, però, alla fine non gli negò il quarto posto valido per la grande Europa.