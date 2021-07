Come riferisce Il Roma, Luciano Spalletti non vuole sorprese sul futuro di Kalidou Koulibaly. Per il tecnico la permanenza del senegalese è importante e necessaria. Nonostante l’interesse del PSG nei riguardi del difensore, ma il presidente De Laurentiis non è propenso ad accettare offerte che non superino i 50 milioni di euro. Probabile che si lavori anzi al prolungamento del contratto di Koulibaly col Napoli.