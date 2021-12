Il Roma – Spalletti pensa ad Elmas per il Sassuolo: il macedone può partire titolare

Squadra che vince non si cambia. O se si cambia lo si fa di poco. Ospina tra i pali vuole rimanere ancora imbattuto come con la Lazio. Davanti a lui Rrahmani e Koulibaly dovranno mettere il bavaglio ai giovani d’oro di Dionisi così come fatto con Immobile. Sulle corsie i soliti Di Lorenzo e Mario Rui. Il portoghese deve fare molto attenzione perché è diffidato e se venisse ammonito non ci sarà contro Gasp e soci. A centrocampo stesso discorso della retroguardia. Lobotka, Fabian e Zielinski si ripresentano nuovamente con il chiaro intento di far girare velocemente la palla e di tenerla il più possibile. Come si legge sul “Roma”, in attacco ci potrebbe essere l’unico cambio. Infatti Elmas è in vantaggio su Lozano. Politano è rientrato ma si accomoda in panchina. Dall’altra parte c’è capitan Insigne più ispirato che mai. Ha voglia di segnare ma si diverte anche facendo andare in gol gli altri. Come Mertens per esempio. Dries è al settimo cielo per la doppietta e la prestazione contro la Lazio.