Come riportato da Il Secolo XIX, il Genoa di Alberto Gilardino si prepara per la sfida contro il Napoli in campionato. Sia Junior Messias che Alessandro Vogliacco non sembrano in grado di recuperare per il match con gli azzurri. I due sono alle prese con la tabella post problema muscolare e non dovrebbero essere a disposizione per la partita. Non preoccupa invece Ruslan Malinovskyi, che ha preso solo una botta e che sarà a disposizione per la sfida.