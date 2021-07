Il sindaco di Castel di Sangro: “Sold out il ritiro del Napoli. Amichevoli? Probabile la prima con l’Aquila”

A ‘Radio Goal’, su Radui Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, sede della seconda parte del ritiro del Napoli: “Si terrà qui l’incontro per il rinnovo di Insigne? Penso che saremo un po’ un teatro speciale, perché lo scorso anno non avevamo di queste situazioni, tensioni o momenti d’incertezza. Sono convinto che da queste parti si svolgeranno belle attività necessarie per rinforzare e rilanciare una squadra che non potrà deludere per una seconda volta i propri tifosi. Ci sarà sold out? E’ scontato, perché il Napoli purtroppo ha dovuto scegliere un periodo di sopraffollamento che sarà sopraccaricato dalla capacità attrattiva del ritiro. Dal 5 al 15 agosto è un periodo in cui dalle nostre parti abbiamo già il nostro da fare e quest’anno sarà ancora più impegnativo per rendere fruibile e non fastidioso un ritiro che congestione tanti momenti della giornata. Siamo fiducioso della riuscita, l’anno scorso in condizioni molto più precarie ci riuscimmo. Nel Palasport fu tutto allestito nel migliore dei modi e quest’anno si replicherà lo stesso modello, ovviamente stiamo sintonizzando le nostre iniziative congressuali con quelle che ritiene fare il Napoli. Escludiamo la presentazione della nuova maglia. Amichevoli? Su questo tema ancora non si sta facendo nessun tipo di ragionamento, ma credo che qualche amichevole di livello, almeno contro una squadra di B, sarà opportuna perché da lì a una settimana il Napoli dovrà misurarsi con le squadre di Serie A. Prima amichevole contro L’Aquila? E’ Probabile ed è anche la cosa più semplice da organizzare, perché il club che si rende disponibile in quel periodo deve essere a portato di mano e quindi appartenente al territorio. Per la seconda amichevole escluderei altre squadre abruzzesi, siccome non ne abbiamo nessuna in Serie B, quindi è probabile una squadra del Lazio per la vicinanza”.