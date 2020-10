Il Sole 24 Ore, Bellinazzo: “Il Giudice si è espresso sul divieto che è arrivato dopo la disdetta del volo”

Marco Bellinazzo, giornalista de ‘Il Sole 24 Ore, ha scritto un post sui suoi profili social in cui ha parlato della sentenza di Juve-Napoli:

“Nel disporre la sconfitta per 0-3 e un punto di penalità per il Napoli il GS ha ritenuto dirimente 2 circostanze di fatto: 1) il divieto di trasferta perentorio delle Asl è arrivato solo alle 14.13 della domenica; 2) il club aveva già disdetto il charter la sera prima e quindi non può invocare la forza maggiore derivante dall’ordine dell’autorità. In altre parole secondo il GS fino alle 14,31 di domenica 4 ottobre il Napoli era giuridicamente nelle condizioni di partire per Torno attenendosi al protocollo Figc. Nel suo ricorso il Napoli dovrà scardinare questi fatti. Il GS non si è pronunciato sulla forza giuridica del provvedimento delle Asl in rapporto al protocollo Figc esulando dalle sue competenze”.