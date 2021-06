Il Sole 24 Ore – Sky offre mezzo miliardo a Dazn: l’obiettivo è avere l’app su ‘Sky Q’

Cinquecento milioni di euro. Sarebbe questa l’offerta fatta da Sky a Dazn per ottenere la disponibilità dell’app della piattaforma streaming su Sky Q. Lo riporta Il Sole 24 Ore, che spiega come l’offerta del colosso di Comcast sia arrivata con una lettera, con Sky che beneficerebbe della trasmissione delle gare in esclusiva Dazn, come succedeva fino a questo campionato, con il canale Dazn disponibile nel pacchetto Sky. L’offerta di Sky, inoltre, non sarebbe in esclusiva, con Dazn che potrebbe, a sua volta, stringere altri accordi con altre piattaforme, e cedere in libertà le gare di cui ha al momento l’esclusiva assoluta. La proposta di Sky avrebbe tempo limitato, entro la conclusione dell’Europeo: le parti sono al lavoro, ragionando su un clamoroso ribaltone.