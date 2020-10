Il Torino comunica: ”L’esito dei tamponi sul gruppo squadra ha dato responso negativo”

Doppio allenamento per il Torino al Filadelfia. Al mattino, con l’organico suddiviso in due gruppi, dapprima lavoro sulla forza in palestra, poi seguito da una seduta tattica organizzata per reparti. Nel pomeriggio esercitazioni a tema, con il pallone, e poi sessione tecnica. In gruppo con i compagni Rincon e Vojvoda che hanno smaltito i rispettivi affaticamenti muscolari. L’esito dei tamponi eseguiti ieri pomeriggio sul gruppo squadra ha dato responso negativo per tutti. Domani in calendario un allenamento pomeridiano.