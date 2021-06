Il Torino interessato a Montipò che piace anche al Napoli ed al Genoa

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Torino starebbe proponendo a molti club il cartellino di Salvatore Sirigu ma le pretendenti scarseggiano. Intanto però, i granata stanno valutando le alternative e l’ultimo nome è quello di Lorenzo Montipò, portiere del Benevento in scadenza nel 2022 e che vorrebbe restare in Serie A dopo l’esperienza con i sanniti. Su di lui ci sono anche il Napoli, che lo prenderebbe come vice Meret, ed il Genoa nel caso in cui non dovesse tornare Perin. L’alternativa è Sepe, anche lui retrocesso ma con il Parma e in cerca di una porta per restare nella massima serie.