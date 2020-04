Il Valencia scrive alla UEFA: la RFEF non ha il potere di assegnare i posti nelle Coppe europee

Il Valencia non è d’accordo con la proposta Federcalcio spagnola di convalidare l’attuale classifica per la distribuzione dei posti nelle coppe europee nel caso in cui le competizioni non possano essere riprese. Tale proposta, infatti, porterebbe l’esclusione della squadra di Celades, settima in graduatoria, che sarebbe scavalcata dall’Athletic Club, finalista di Copa del Rey (i baschi sono in finale con la Real Sociedad, che è quarta in classifica e quindi in Champions). Il Valencia, secondo riportato da As, avrebbe inviato una lettera alla UEFA, con una copia destinata alla RFEF, per ricordare che quest’ultima non ha il potere di convalidare la classifica attuale, che sarebbe solo parzialmente valida in quanto non contemplerebbe retrocessioni né la designazione della squadra vincitrice del titolo. Inoltre, il Valencia sottolinea che l’attuale normativa (articolo 3.04) dispone che l’unica squadra che ha il diritto di giocare in Europa tramite la Copa del Rey è quella campione.