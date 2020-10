Il Viminale: la mascherina è obbligatoria se si passeggia, ma non per chi corre all’aperto

Chi passeggia all’aperto dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina, chi invece corre, no. Il Viminale, in una circolare firmata nella serata di ieri dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi, fornisce ulteriori chiarimenti di quanto già contenuto nel Decreto del presidente del Consiglio dello scorso 7 ottobre nel quale si esenta dall’obbligo di utilizzo “i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva”.

Azzolina, valutiamo test rapidi a scuola

Nessuna ipotesi di chiudere “Il Governo sta valutando l’utilizzo dei test rapidi anche per le scuole, come sto chiedendo da tempo”, ha affermato la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina. “Non c’è alcuna ipotesi – ha aggiunto – di provvedimenti restrittivi per le scuole. Il Governo non ne ha affatto discusso. E sarebbe strano il contrario: Non c’è alcuna ipotesi di provvedimenti restrittivi per le scuole. Il Governo non ne ha affatto discusso. E sarebbe strano il contrario: i dati ci confermano che le scuole sono luoghi molto più sicuri di altri”.

Di Maio: entro la fine dell’anno le prime dosi del vaccino

“Grazie all’accordo con Oxford University, entro fine anno avremo le prime dosi del vaccino. E dobbiamo superare e dall’inizio dell’anno prossimo inizieremo le vaccinazioni”, ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite di Mezz’ora in più su Rai Tre. “A febbraio – ha aggiunto il ministro – non eravamo assolutamente preparati, non avevamo niente, neanche come filiera produttiva. Adesso abbiamo un Paese che può avere delle disfunzioni, ma si è attrezzato e ha dimostrato di saper affrontare l’emergenza. Questo è un Paese che non deve essere troppo duro con sé stesso. Le terapie intensive sono attrezzate”.

Il governo convoca la cabina di regia con le Regioni

Il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ha convocato per domani la cabina di regia con le Regioni e gli enti locali per fare il punto con governatori e rappresentanti dei territori sulle misure che entreranno nel nuovo Dpcm.