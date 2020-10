Il virologo Pregliasco: “Un lockdown parziale non è sufficiente”

Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Ospedale Galeazzi di Milano, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il destino di tante cose, anche di un lockdown natalizio, dipenderà da cosa saremo capaci di fare nel prossimo mese. Questo riguarda anche un eventuale stop o proseguimento del campionato di calcio. Un lockdown parziale, a mio avviso, non è sufficiente. Dobbiamo prima valutare i risultati di questo semi lockdown annunciato, per poi prendere dei provvedimenti più stringenti. Questo vale per Napoli e per tutte le città metropolitane. Lockdown natalizio europeo? Spero di no, ma dobbiamo avere l’accortezza di fare il massimo adesso, perché solo in questo modo possiamo evitare questa ipotesi di un lockdown natalizio. Il virus si è diffuso ampiamente. Dobbiamo fare attenzione a quei pochi asintomatici che possono contagiare, perché sono loro che hanno permesso questa ampia diffusione del virus”.