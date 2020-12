Immobile a Sky: “Questa vittoria vale dieci. Grande prestazione contro una grande squadra”

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, dopo aver collezionato un gol e un assist nella vittoria contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: “Questa vittoria vale dieci. A parte il valore dei tre punti, è importante per l’aspetto psicologico. Venivamo da un momento non da Lazio dal punto di vista delle motivazioni e della cattiveria agonistica, è mancata un po’ quella in queste partite e stasera l’abbiamo rivista”.

Cos’è scattato dopo il confronto con la società? “Si fanno sedute d’allenamento fisiche e sedute d’allenamento psicologiche. Alcuni giocatori nei momenti difficili hanno bisogno del bastone o della carota per sentirsi fondamentali. Abbiamo stretto il cerchio dopo le brutte cose che venivano da fuori”.

E’ tornata la vera Lazio? “Abbiamo messo tanto stasera per farla ritornare. Una prestazione così contro una grande squadra come il Napoli ci servirà da lezione per il futuro”.