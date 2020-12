Immobile: “Passaggio del turno come una coppa, mancava da 19 anni”

Il centravanti della Lazio Ciro Immobile ha parlato così nel dopo gara dell’Olimpico ai microfoni di Lazio Style Radio: ““In questo momento c’è felicità e gioia per il passaggio del turno. Erano 19 anni che non succedeva e questo deve renderci orgogliosi di quanto fatto in campo e in questi anni. Siamo entrati in campo senza paura, avevamo tutto da perdere e invece abbiamo fatto una gara molto attenta nel primo tempo, abbiamo creato tante occasioni e potevamo vincere sfruttandole meglio. Sapevo che poteva essere una stagione molto importante per noi perché il girone ci faceva sperare e sognare in un passaggio del turno che è poi quello che abbiamo conquistato stasera. Questo per noi è un trofeo, una coppa e siamo orgogliosi. – conclude Immobile – Rigore? A volte si pensa che sia semplice batterli, ma l’attaccante ha tutto da perdere in quel frangente. Cerco di essere sempre lucido e freddo perché conta più che la tecnica. Sono contento e voglio dividere i meriti con la squadra che mi permette di rendere in questa maniera e arrivare a nove gare consecutive a segno”.