Immobile: “Passo falso che non ci voleva, non sarà semplice qualificarsi a marzo”

Ciro Immobile torna a parlare di Nazionale, dopo lo 0-0 con l’Irlanda del Nord che costringerà gli azzurri a giocarsi ai playoff l’accesso ai prossimi Mondiali. L’attaccante della Lazio non ha potuto dare una mano ai suoi compagni negli ultimi due match a causa di un infortunio e ora esprime tutto il suo rammarico: “Non ci voleva questo passo falso – le sue parole alla presentazione dell’amichevole ‘Fratelli tutti’ in programma il 21 novembre a Formello -. Non sarà semplice giocarsi il Mondiale a marzo ripensando a ciò che è successo nel 2017”. Il bomber biancoceleste ha parlato anche del ko che lo costringerà a saltare una sfida importante come quella contro la Juventus, in campionato: “Abbiamo aspettato che svanisse l’edema per effettuare gli esami e purtroppo ho riportato questa piccola lesione al polpaccio”.

Fonte: Sport Mediaset