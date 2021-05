Immobile sbaglia un rigore e il Torino si salva: Benevento retrocesso

All’Olimpico termina 0-0 Lazio-Torino, recupero della sesta giornata di ritorno. Poche emozioni nel primo tempo con l’unico sprazzo nel finale quando Fabbri al 46′ annulla un gol di Immobile per una spinta su Nkoulou. Nella ripresa la squadra di Simone Inzaghi preme e chiude il Torino nella propria area col portiere granata che para tutto. All’84’ i biancelesti hanno l’occasione d’oro per vincere il match, ma incredibilmente Immobile sbaglia un calcio di rigore colpendo il palo alla destra di Sirigu. All’ultimo secondo clamoroso altro palo per la Lazio: Lazzari colpisce a due passi e prende il legno, proteste per un fallo in area ma Fabbri non concede il rigore. Il Torino, grazie a questo punto, si salva matematicamente e condanna alla Serie B il Benevento.